CK Asset Aktie: Was passiert jetzt?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Ck Asset von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz, also der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, konnte festgestellt werden, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufwies. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert. Daher erhält Ck Asset für diese Faktoren die Einschätzung "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 40,81 HKD, während der Kurs der Aktie bei 37,95 HKD liegt, was einer Abweichung von -7,01 Prozent entspricht. Auch auf Basis des GD50 der vergangenen 50 Tage wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ck Asset liegt bei 50,91, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 53 auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung entspricht.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Ck Asset.