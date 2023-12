CK Asset Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Ck Asset liegt bei 30,56, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Ck Asset bewegt sich bei 47, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Ck Asset derzeit als "Schlecht" eingestuft. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 41,41 HKD, womit der Kurs der Aktie (38,5 HKD) um -7,03 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 38,29 HKD. Dies entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,55 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ck Asset. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Ck Asset zeigte bei dieser Analyse durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daraus leitet die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.