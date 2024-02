CK Asset Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Anleger von Ck Asset haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen in sozialen Medien abgegeben. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ck Asset bei 39,47 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 36 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -8,79 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 36,86 HKD, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ck Asset liegt bei 29,55, was auf eine "gute" Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,25 und wird ebenfalls als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "gut" für die technische Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wird die Diskussion um Ck Asset als mittel aktiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering und führte zu kaum identifizierbaren Veränderungen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "neutral" eingestuft.