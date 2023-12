CI Resources Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und liefert wichtige Informationen für Anleger.

Aktuell liegt der 7-Tage-RSI von Global bei 44,09 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen Wert von 54,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Global insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,18 AUD, verglichen mit dem aktuellen Kurs von 1,38 AUD, was eine Abweichung von +16,95 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 1,39 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Nach Analyse der sozialen Plattformen und der Kommentare zu Global ergibt sich eine neutrale Stimmung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung für Global. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie.

In Zusammenfassung erhält Global in verschiedenen Analysebereichen überwiegend eine "Neutral"-Bewertung, was Anlegern wichtige Hinweise für ihre Entscheidungen liefert.