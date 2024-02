CI Resources Aktie: Ruhig bleiben!

Die Global-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,19 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1,4 AUD, was einem Unterschied von +17,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Global für die einfache Charttechnik insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufwies. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt sich die Einstufung "Neutral" für Global in diesem Punkt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Global eine Dividendenrendite von 7,76 % aus, was 1,38 Prozentpunkte über dem branchenüblichen Durchschnitt von 6,38 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Global liegt bei 32,86, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 52,39 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Global-Aktie.