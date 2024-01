CI Financial Aktie: Was kann da noch kommen?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, hat die Aktie von Ci eine Rendite von 10,41 Prozent erzielt, was mehr als 0 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,89 Prozent, wobei Ci mit 1,51 Prozent darüber liegt. Diese Performance führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ci-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,62 CAD, während der Kurs der Aktie bei 14,86 CAD liegt, was einer Abweichung von +1,64 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 14 CAD, was einer Abweichung von +6,14 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ci eine Dividendenrendite von 6,28 % aus, was 0,37 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 6,66 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ci-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 59,23, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 35,48 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.