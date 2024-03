CI Financial Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Aktie von Ci wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,37, was einem Abstand von 95 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 133,68 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten konnte Ci eine Performance von 5,92 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 3,57 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,35 Prozent im Branchenvergleich für Ci. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Ci um 0,16 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Ci ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Ci nur eine schwache Aktivität verzeichnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls weitgehend unverändert. Insgesamt wird Ci daher als "Schlecht"-Wert in Bezug auf diese Faktoren eingestuft.

Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen für die Aktie von Ci abgegeben. Daraus ergibt sich langfristig eine "Neutral"-Einstufung. Auch in aktuellen Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, wobei das Rating für das Ci-Wertpapier aus dem letzten Monat als "Neutral" (1 Gut, 4 Neutral, 0 Schlecht) eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Ci liegt bei 18,83 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 11,44 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen. Insgesamt wird die Aktie von Ci daher als "Neutral" eingestuft.