CI Financial Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ci gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ci-Aktie liegt bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 40,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Ci basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite von Ci liegt aktuell bei 4,88 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,38 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,5 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Analysten schätzen die Aktie der Ci auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 als Gut, 4 als Neutral und 0 als Schlecht bewertet. Für den letzten Monat ergaben die Bewertungen 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Das Kursziel wird im Mittel auf 18,58 CAD geschätzt, was einer Erwartung in Höhe von 15,07 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

