CI Financial Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analysten ihre Bewertungen für die Ci-Aktie abgegeben. Davon stuften 3 Analysten die Aktie als "Gut" ein, während 6 sie als "Neutral" bewerteten und keine als "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Ci-Aktie. Im letzten Monat gab es 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was darauf hindeutet, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" betrachtet wird. Die durchschnittlichen Kurszielbewertungen der Analysten ergaben einen Wert von 18,83 CAD, was ein Aufwärtspotential von 8,49 Prozent bedeutet, wenn man den letzten Schlusskurs von 17,36 CAD berücksichtigt. Aufgrund dieser Zahlen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier. Zusammenfassend erhält Ci somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse der Ci innerhalb von 7 Tagen überverkauft sind, wobei der RSI bei 22,22 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 30 für die Ci, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Ci für diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen konnte bei Ci eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Ci für diese Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass Ci mit einem Wert von 6,66 deutlich günstiger bewertet wird als der Branchendurchschnitt in der Branche "Kapitalmärkte". Das Branchen-KGV liegt bei 90,31, was zu einer Unterbewertung von 93 Prozent führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.