CI Com Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Ci Com befindet sich derzeit mit einem Kurs von 1,36 CHF um -13,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage hinweg wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -35,24 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde bei Ci Com keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt. Die Einschätzung basiert auf der Analyse der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen beobachtet wird. Da bei Ci Com keine Auffälligkeiten in diesem Bereich registriert wurden, wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Ci Com in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen wurde Ci Com von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 zeigt eine Überverkauft-Situation an, während 70 bis 100 als überkauft gelten und dazwischen als neutral. Der RSI der Ci Com liegt bei 60,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 65,38 und stellt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau dar. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Neutral".