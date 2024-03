CITPreferredries C-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "First Citizens BancShares":

Die Aktie von First Citizens Bancshares -Nc wurde in den letzten beiden Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung, die wir als "Gut" einstufen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für First Citizens Bancshares -Nc liegt auf 7-Tage-Basis bei 48,85 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 46,22 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1392,04 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1572,06 USD weicht somit um +12,93 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 1475,12 USD eine Abweichung von +6,57 Prozent auf und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend erhält die Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer mittleren Aktivität geführt, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt, das wir ebenfalls als "Gut" einstufen.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Anleger-Stimmung, des RSI und der technischen Analyse eine positive Einschätzung für die Aktie von First Citizens Bancshares -Nc.