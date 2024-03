CITPreferredries C Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "First Citizens BancShares":

First Citizens Bancshares -Nc wird als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 5,45, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,28 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der First Citizens Bancshares -Nc mit 1549,47 USD derzeit um +4,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +10,81 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 53,45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für die letzten 25 Tage beläuft sich der RSI25 auf 42,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.