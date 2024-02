CITPreferredries C Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "First Citizens BancShares":

Die technische Analyse der First Citizens Bancshares -Nc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1368,37 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 1514,99 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +10,71 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" eingestuft wird. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 1445,27 USD, was einem Abstand von +4,82 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von First Citizens Bancshares -Nc. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Signalen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und bewertet die Aktie von First Citizens Bancshares -Nc bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von First Citizens Bancshares -Nc in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +99,6 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -2,02 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie sogar um 96,37 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der First Citizens Bancshares -Nc liegt bei 35,98, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39 und wird ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.