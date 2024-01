CITPreferredries C Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "First Citizens BancShares":

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien viel über First Citizens Bancshares -Nc diskutiert. Die Stimmung war größtenteils positiv, nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen dominierend, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für First Citizens Bancshares -Nc.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1294,02 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1384,23 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +6,97 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1423,69 USD, was eine -2,77-prozentige Abweichung und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) von First Citizens Bancshares -Nc liegt bei 76,74, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 56,34, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt First Citizens Bancshares -Nc mit einer Dividendenrendite von 0,46 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,81 %) niedriger. Die Differenz beträgt 138,35 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.