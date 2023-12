CITICcurities tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Securities":

Die Citic Securities wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,46 CNH, wobei der aktuelle Aktienkurs (20,46 CNH) um -4,66 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 21,75 CNH, was einer Abweichung von -5,93 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich hieraus das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Citic Securities-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 70, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI überkauft (Wert: 74,51), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Citic Securities wurde eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,53 Prozent erzielen, was 18,19 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors (3,34 Prozent) liegt. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt die Aktie sogar um 15,33 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.