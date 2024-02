CITICcurities Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Securities":

In den letzten vier Wochen wurde bei der Citic Securities eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen zeigte eine leichte Reduktion, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Citic Securities eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben negative Tage und nur ein positiver Tag. Sechs Tage zeigten keine eindeutige Richtung, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Citic Securities eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Citic Securities von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Citic Securities im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt Citic Securities damit 9,64 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -10,12 Prozent, und Citic Securities liegt aktuell 13,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Citic Securities mit einem Kurs von 21,38 CNH inzwischen +5,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,09 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

