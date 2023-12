CITICcurities Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Securities":

Der Aktienkurs von Citic Securities verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,53 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +14,45 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, der eine Rendite von 3,94 Prozent erzielte, liegt Citic Securities mit 17,59 Prozent darüber und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion oft von negativen Themen geprägt war. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments durch die Redaktion. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen 7 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Citic Securities liegt bei 62,6, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 76,05 ein Indikator für eine "Schlechte"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 verläuft bei 21,46 CNH, während der Kurs der Aktie bei 20,64 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,82 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer Abweichung von -4,88 Prozent und somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".