CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE Az nominativa Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse von Cir Spa-compagnie Industriali-Aktien zeigt anhand trendfolgender Indikatoren, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 0,39 EUR, was einen deutlichen Anstieg von 9,87 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,4285 EUR bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,41 EUR, was einer Abweichung von +4,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Cir Spa-compagnie Industriali auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 52, während der RSI der letzten 25 Tage bei 44,4 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Somit wird Cir Spa-compagnie Industriali insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.