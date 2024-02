CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE Az nominativa Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Cir Spa-compagnie Industriali zeigen keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Auch hier erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cir Spa-compagnie Industriali liegt bei 3,07, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Auch der RSI25 beläuft sich auf 19,28, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es weder starke positive noch negative Ausschläge bezüglich des Unternehmens gab. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um den Wert waren neutral. Daher stufen wir das Unternehmen als "Neutral" ein.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Cir Spa-compagnie Industriali-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt wird die Aktie von Cir Spa-compagnie Industriali daher sowohl aufgrund der Stimmung in den sozialen Medien als auch aufgrund der technischen Analyse als "Neutral" bzw. "Gut" bewertet.

