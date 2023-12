CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE Az nominativa Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Cir Spa-compagnie Industriali wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Nach der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Thema kommen wir zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit diesem Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cir Spa-compagnie Industriali-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,39 EUR. Mit einem letzten Schlusskurs von 0,42 EUR weicht die Aktie somit um +7,69 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 0,41 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit +2,44 Prozent in ähnlicher Höhe liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Cir Spa-compagnie Industriali-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 56,34, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung für dieses Signal als "Neutral" bezeichnet. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Die Analyse der Sentiment und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Cir Spa-compagnie Industriali gegeben hat. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Insgesamt erhält die Cir Spa-compagnie Industriali somit auf verschiedenen Ebenen Bewertungen von "Gut" bis "Neutral".