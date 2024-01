CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE Az nominativa Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) der Cir Spa-compagnie Industriali liegt bei 45,83 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weder überkauft noch -verkauft. Dies resultiert in einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation gilt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, gibt es auch deutliche Signale zu negativen Einschätzungen. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cir Spa-compagnie Industriali-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren gemischte Bewertungen erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,4 EUR, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt dagegen ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Cir Spa-compagnie Industriali-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren als "Neutral" bis "Gut" bewertet.