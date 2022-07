CIGA Design lanciert von Zauberern inspirierte Uhrenserie auf Indiegogo

New York (ots/PRNewswire) -Uhren von CIGA Design haben 17 internationale Designpreise erhaltenDas preisgekrönte Unternehmen CIGA Design, das sich auf mechanische Uhren spezialisiert hat, hat eine Indiegogo-Kampagne zur Unterstützung seiner neuen Uhrenserie mit transformativer Mechanismus-Technologie gestartet, die von Zauberern inspiriert ist, die ihr Publikum mit erstaunlichen Tricks verblüffen.Die mechanischen Uhren der M-Serie Magician von CIGA Design verfügen über eine bahnbrechende Konstruktion, die ein inneres Uhrwerk und mehrere äußere Gehäuse umfasst, was zu drei Stilen in einer Uhr führt. Der flexible mechanische Austauschmechanismus ermöglicht den Wechsel des Gehäuses durch das Drücken von nur zwei Knöpfen. Dieses magische Mix-and-Match-Design bietet dem Träger die Möglichkeit, verschiedene geometrische Formen am Handgelenk zu tragen. Die moderne Ästhetik der mechanischen Kunst wird mit einem präzisen Uhrwerk im Inneren kombiniert.Diese bahnbrechende Entwicklung verändert das in der Geschichte der Uhrmacherei übliche Design eines einzigen festen Gehäuses und ermöglicht es dem Träger, einen neuen, magisch anmutenden Zeitmesser zu entdecken.Die Freiheit, die Uhr in neue Formen zu verwandeln, ermutigt eine neue Generation von Benutzern, neue Identitäten zu entdecken. Sie ist ein hochmoderner Zeitmesser für Menschen, die Innovationen schätzen und es vorziehen, abseits des Normalen zu leben.Die Besitzer können sich am Handgelenk eine Welt der Fantasie eröffnen.Um die Indiegogo-Kampagne für die M Series Magician Uhren zu unterstützen, besuchen Sie: https://www.indiegogo.com/projects/--288138/coming_soon/x/29488961.Die Uhrenserie „Blue Planet" von CIGA Design wurde 2021 mit dem Challenge Watch Prize des Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) ausgezeichnet und war damit die erste chinesische Uhrenmarke, die mit der höchsten Auszeichnung im globalen Uhrensektor geehrt wurde.Mit ihren herausragenden Originaldesigns hat die Marke 17 internationale Designpreise erhalten und damit den Rekord für die meisten Auszeichnungen für chinesische Armbanduhren aufgestellt. Bei den Red Dot Design Awards hat es neun von 13 Auszeichnungen im nationalen Bereich erhalten. Es ist auch der einzige Gewinner des Red Dot Grand Prix und des iF Design Gold Award in der Haushaltsbranche. Im Jahr 2019 wurde CIGA Design in die engere Auswahl für den GPHG aufgenommen, der als Oscar der Uhren gilt - eine beispiellose Ehre für chinesische Marken. Im Jahr 2021 wurde die Marke für ihr innovatives Design erneut als eine der drei Top-Marken in der Kategorie Uhren/Schmuck in Deutschland iF 2017-2021, zusammen mit Apple und BVLGARI, nominiert.Am 29. Juni 2022 fand im Museum für Kunst und Geschichte (Musée d'Art et d'Histoire, MAH) in Genf, Schweiz, die offizielle Zeremonie der Blue Planet Collection statt. Es handelt sich um die erste chinesische Uhrenmarke, die im Museum ausgestellt wird. Die Spendenzeremonie wurde von CIGA Design und dem MAH ausgerichtet.Das MAH ist eines der größten und bedeutendsten Museen der Schweiz und beherbergt über 7.000 Kunstwerke aus Europa, Afrika und Asien, die von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart reichen. Die einzigartige Interdisziplinarität der Sammlung und der Ausstellung verleiht ihr einen guten Ruf in der Schweiz.Um mehr über CIGA Design zu erfahren, besuchen Sie: cigadesign.com.Kontakt:Watson Lens,lens@cigadesign.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1859922/MicrosoftTeams_image.jpgOriginal-Content von: CIGA Design, übermittelt durch news aktuell