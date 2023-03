CIFF Guangzhou 2023 für den 18. März angesetzt

Guangzhou, China, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die 51. Internationale Möbelmesse (Guangzhou) („CIFF Guangzhou") findet in zwei Phasen vom 18. bis 21. März und vom 28. bis 31. März 2023 im Canton Fair Complex in Guangzhou statt. Mit einer Ausstellungsfläche von 700.000 Quadratmetern und rund 4.000 Markenausstellern wird sie die größte jährliche Einrichtungsmesse sowohl in China als auch weltweit sein. Die Messe ist die erste große internationale Einrichtungsmesse seit der Lockerung der chinesischen Präventivmaßnahmen gegen Covid-19, und es wird erwartet, dass die Beteiligung internationaler Marken wieder den Höchststand des Jahres 2019 erreichen wird.Auch in diesem Jahr unterstreicht die Messe die führende Rolle und den Wert des Designs für die Entwicklung der Industrie. Vom 18. bis 21. März wird der Bereich Wohnmöbel in sechs Ausstellungshallen, die doppelt so groß sind wie im Jahr 2019, die neuen Designtrends in verschiedenen Bereichen wie grüne Gesundheit, digitale Intelligenz und Lebensqualität präsentieren.Die Messe für zeitgenössisches chinesisches Möbeldesign Design Spring-CIFF (Contemporary Chinese Furniture Design Fair) wird ihre dritte Ausgabe in der Branche vorstellen. Auf der Messe für Möbeldesign werden mehr als 100 repräsentative Marken vertreten sein und mehr als 1.000 innovative neue Produkte auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 20.000 Quadratmetern und in fünf thematischen Bereichen vorgestellt. Darüber hinaus werden 14 Ausstellungen zum Thema Design und über 30 Foren stattfinden, an denen mehr als 100 maßgebliche Experten, Wissenschaftler, prominente Persönlichkeiten aus der Industrie und rund 300 bahnbrechende Künstler und Designer teilnehmen werden.Der Bereich Homedecor & Hometextile erstreckt sich über sechs zusätzliche Hallen im Vergleich zur vorherigen Ausgabe, mit mehr als 500 ausstellenden Marken, was einer Steigerung von rund 130 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Messe zur größten und umfassendsten Ausstellung für Wohndekor in Asien macht. Der Bereich Outdoor-Möbel, Sonnenschutz und Freizeit ist im Vergleich zum Vorjahr um 53,42 % gewachsen und ist damit die größte und professionellste Outdoor-Möbelmesse in Asien.Die CIFF wird außerdem zum ersten Mal den neu fertig gestellten Canton Fair Complex, Bereich D nutzen, um die weltweit führende und Asiens führende Fachmesse „CIFF Guangzhou: Office and Commercial Space & CIFM / interzum guangzhou" vom 28. bis 31. März auszurichten.In diesem Jahr stellt die CIFF ihr neues Maskottchen „Jia Jia" vor. Das Wort „Jia" in Mandarin bedeutet „Zuhause", während das Schriftzeichen „schön" und „hervorragend" bedeutet. Das Maskottchen betont das Engagement der CIFF, die Branche und Unternehmen aktiv zu stärken, Entwicklungsmöglichkeiten auszutauschen und ein besseres Leben für alle zu schaffen.Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.ciff-gz.com/en/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2030944/China_International_Furniture_Fair_Jia_Jia.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ciff-guangzhou-2023-fur-den-18-marz-angesetzt-301771931.htmlPressekontakt:Jasmine Chen,+86-15626032213,1980713732@qq.comOriginal-Content von: China International Furniture Fair (Guangzhou), übermittelt durch news aktuell