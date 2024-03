CIE Generale D'Optique Essilor ist zurück!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Essilorluxottica überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Essilorluxottica-Aktie neutral ist. Der RSI7 beträgt 7,55, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 21,08 liegt und ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Essilorluxottica im Vergleich zur Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter eine Dividendenrendite von 0,65 % auf, was 0,65 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Essilorluxottica-Aktie der letzten 200 Handelstage um 17,47 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +10,38 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.