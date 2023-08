CIE Generale D'Optique Essilor: Schielt auf ein Kursziel von 195,84 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor aktuell unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +12,08% über dem aktuellen Kurs.

• Am 30.08.2023 fiel die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor um -0,94%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 195,84 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 3,81

Gestern sank der Wert der CIE Generale D’Optique Essilor-Aktie am Finanzmarkt um -0,94%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch eine Gesamtrendite von +0,44%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit relativ neutral eingestellt ist.

Obwohl einige Bankanalysten diese Entwicklung vorhergesehen haben könnten – ihre Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Aktuell beläuft sich das mittelfristige Kursziel für CIE Generale D’Optique Essilor auf 195,84 EUR. Im Durchschnitt sind Bankanalysten davon...