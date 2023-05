CIE Generale D'Optique Essilor: Potenzielles Kursziel von 198,90 EUR

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor wurde kürzlich von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 198,90 EUR mit einem potenziellen Gewinn in Höhe von +13,42% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 29.05.2023 fiel die Aktie um -0,88%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt konstant auf 3,84

In den letzten fünf Handelstagen hat CIE Generale D’Optique Essilor insgesamt einen Verlust in Höhe von -1,02% erlitten und signalisiert so eine skeptische Stimmung am Markt.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für CIE Generale D’Optique Essilor beträgt konkret 198,90 EUR und bietet Investoren ein potentielles Kurspotenzial in Höhe von +13,42%. Obwohl sieben Experten die Aktie als starkem Kauf empfehlen und weitere sechzehn Analysten sie zum Kauf raten würden, bleiben einige...