CIE Generale D'Optique Essilor: Potenzial für Anleger?

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor wurde nach Ansicht der Analysten in letzter Zeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 198,90 EUR, was einem Plus von +16,04% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Die CIE Generale D’Optique Essilor-Aktie legte am 05.07.2023 um +0,39% zu.

• Das tatsächliche Kursziel beträgt 198,90 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,80.

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie eine positive Entwicklung gezeigt und einen Zuwachs von +1,60% verzeichnet. Der Markt scheint somit aktuell relativ optimistisch zu sein.

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser positiven Entwicklung gerechnet hatten, liegt das mittelfristige Kursziel laut Bankanalysten bei 198,90 EUR. Wenn sie richtig liegen sollten, könnten Investoren ein potenzielles Plus von +16,04% erzielen. Allerdings teilen...