CIE Generale D'Optique Essilor: Mittelfristiges Kursziel von 198,90 EUR

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Entwicklung verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist eher pessimistisch. Doch laut Bankanalysten wird die Aktie aktuell unterbewertet und das wahre mittelfristige Kursziel bei 198,90 EUR liegen – was einem Potenzial von +18,14% entspricht.

• Am 08.06.2023 stieg CIE Generale D’Optique Essilors Kurs um +0,35%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 198,90 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,80

Derzeit raten sechs Analysten zum Kauf der Aktie und weitere fünfzehn zu einem Kauf mit optimistischer Einschätzung. Sieben Experten empfehlen ein Halten und lediglich einer rät zum Verkauf oder sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating zeigt sich weiterhin positiv und bestärkt damit die Aussagen der Analysten über das starke Potenzial...