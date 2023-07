CIE Generale D'Optique Essilor: Kursziel von 198,90 EUR laut Analysten

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor hat am gestrigen Tag -1,17% an Wert verloren. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen jedoch einen neutralen Trend (+0,24%). Währenddessen halten die Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 198,90 EUR für möglich. Dies würde Investoren ein theoretisches Gewinnpotenzial in Höhe von +16,60% eröffnen.

• Am 03.07.2023 sank der Wert der Aktie um -1,17%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 198,90 EUR

• Der Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,80 unverändert

Zwar teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten neutralen Trends im Markt – aber dennoch sehen insgesamt optimistische +70% (6 “starker Kauf”, 15 “Kauf”) Potenzial in dem Unternehmen. Nun bleibt abzuwarten wie sich dieser Trend weiterentwickeln wird und ob das Zielkurs...