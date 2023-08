CIE Generale D'Optique Essilor: Kursziel von 197,37 EUR und +12,82% Potenzial laut Bankanalysten

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 197,37 EUR mit einem Kurspotenzial von +12,82%. Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt zeigt eine Zunahme um +0,83%, was in etwa den Ergebnissen der vergangenen Handelswoche entspricht (-0,14%).

• Am 21.08.2023 stieg die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor um +0,83%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 197,37 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,81 unverändert

Während einige Experten dieser Einschätzung zustimmen (6 empfehlen einen starken Kauf und weitere 16 ein Kauf), sind andere eher neutral eingestellt (7 bewerten als halten) oder raten gar vom Verkauf ab (1). Ein weiterer Experte rät sogar zum sofortigen Verkauf. Insgesamt jedoch haben mehr als zwei Drittel der Analysten...