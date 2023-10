CIE Generale D'Optique Essilor: Kursziel laut Analysten bei 200,94 EUR - Potenzial von +23,05%

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor verzeichnete gestern einen Rückgang um -0,46%. Trotzdem liegt das Ergebnis der letzten fünf Handelstage insgesamt bei einem Anstieg von +0,54%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet. Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch momentan unterbewertet und sie sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +23,05%.

• Am 09.10.2023 fiel die Aktie um -0,46%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 200,94 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,84

Insgesamt haben sich sieben Analysten für den Kauf der Aktie ausgesprochen und weitere sechzehn bewerten sie als “Kauf”. Sieben Experten halten die Aktie eher neutral (“halten”), während ein Experte zum Verkauf rät. Nur ein weiterer Experte sieht sogar eine akute Verkaufsempfehlung.

Zusammenfassend zeigt sich also eine positive...