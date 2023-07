CIE Generale D'Optique Essilor: Kursziel bei 197,88 EUR – ein Potenzial von +13,16%

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor ist nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 197,88 EUR, was einem Potenzial von +13,16% entspricht.

• Am 12.07.2023 legte die Aktie um +1,95% zu

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,80

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor einen Anstieg um +1,95% verzeichnen und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar um insgesamt +3,39%. Die Stimmung am Markt scheint momentan relativ optimistisch zu sein.

Obwohl nicht alle Analysten mit diesem positiven Trend gerechnet haben dürften, liegt das mittelfristige Kursziel für CIE Generale D’Optique Essilor bei 197,88 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten und sich dieser Meinung anschließen weitere Investoren ergibt sich damit ein Potential für eine Rendite in Höhe...