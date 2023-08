CIE Generale D'Optique Essilor: Kursziel bei 197,37 EUR - Potenzial von +13,05%

CIE Generale D’Optique Essilor hat gestern einen Kursverlust von -1,12% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte die Aktie jedoch ein Plus von +0,45%, was auf eine neutrale Marktlage hindeutet.

Im Durchschnitt der Meinungen der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für CIE Generale D’Optique Essilor bei 197,37 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, würde sich ein Kurspotenzial in Höhe von +13,05% ergeben. Einige Analysten teilen jedoch nicht diese Ansicht angesichts des neutralen Trends und einer jüngsten Stagnation.

Von insgesamt 30 Experten bewerten aktuell 22 die Aktie als Kauf beziehungsweise stark kaufenswert oder optimistisch (70,97%). Sieben Experten empfehlen dagegen “halten”, während nur eine Stimme zum Verkauf rät; eine weitere plädiert gar für sofortigen Verkauf.

Das bewährte...