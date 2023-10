CIE Generale D'Optique Essilor: Analysten sind optimistisch und sehen ein Kursziel von 200,94 EUR

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor hat gestern am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,65% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Plus +0,24%. Der Markt scheint derzeit neutral eingestellt zu sein.

Nach Meinung der Bankanalysten ist die aktuelle Bewertung der Aktie nicht angemessen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 200,94 EUR – eine Steigerung um +22,48% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

Momentan empfehlen insgesamt 24 Analysten die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor. Davon bewerten sieben Experten das Papier als starkes Kaufsignal und 16 als “Kauf”. Sieben weitere Experten geben eine neutrale Empfehlung (“halten”), während nur ein Experte empfiehlt, die Aktien abzustoßen. Ein weiterer Analyst geht sogar so weit zu sagen dass es ratsam wäre sofort zu verkaufen.

