CIE Generale D'Optique Essilor: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 198,90 EUR

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor konnte gestern lediglich eine geringe Wertsteigerung von -0,32% verbuchen. Trotzdem zeigt sich der Markt in dieser Woche insgesamt stabil mit einer Steigerung von +0,36%. Aktuell herrscht unter den Bankanalysten ein breiter Konsens darüber, dass die Aktie nicht fair bewertet ist und deshalb in Zukunft noch deutlich an Wert gewinnen wird.

• Am 09.06.2023 verlor CIE Generale D’Optique Essilor um nur -0,32%

• Das mittelfristige Kursziel für CIE Generale D’Optique Essilor liegt bei 198,90 EUR

• Die positive Einschätzung der Analysten spiegelt sich im Guru-Rating von 3,80 wider

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel aller Bankanalysten beträgt aktuell stolze 198,90 EUR und würde Investoren damit eine Rendite-Steigerung von +18,52% ermöglichen. Derzeit empfehlen sechs Experten...