CIE Generale D'Optique Essilor: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 197,37 EUR

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,48% verzeichnet. Der Markt zeigt sich somit relativ optimistisch. Auch die Bankanalysten sind größtenteils positiv gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 197,37 EUR.

• Am 14.08.2023 stieg der Aktienkurs um +0,48%

• Das Kursziel beträgt laut Analystenberichten 197,37 EUR

• Die Mehrheit der Experten bewertet die Aktie als Kauf

Sollten die Analysteneinschätzungen eintreffen, hätte die Aktie noch ein Potenzial von +12,05%. Von insgesamt 30 befragten Analysten empfehlen sechs einen starken Kauf und weitere 16 raten zum Kauf der CIE Generale D’Optique Essilor-Aktie. Sieben Experten halten neutral dagegen und lediglich einer sieht Verkaufspotenzial. Ein weiterer...