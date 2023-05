CIE Generale D'Optique Essilor: Analysten sehen Potenzial – Zielkurs bei 197,88 €

Nach Ansicht von Experten ist die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor derzeit unterbewertet. Ein mittelfristiges Kursziel liegt bei 197,88 € und bietet Investoren ein Potenzial von +7,53%.

• Am 10.05.2023 stieg die Aktie um +0,51%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,84

Am gestrigen Tag legte die CIE Generale D’Optique Essilor am Finanzmarkt um +0,51% zu und erreichte damit in der vergangenen Woche einen Anstieg von insgesamt +0,66%. Die Stimmung ist positiv.

Sieben Analysten betrachten den Wert als stark kaufenswert. Acht weitere Experten bewerten ihn als Kaufempfehlung mit einer optimistischen Aussicht auf eine zukünftige Entwicklung.

Sechs andere Analysten warten ab und raten dazu den Titel zu halten. Nur noch ein Experte empfiehlt diesen zum Verkauf.

Das Guru-Rating blieb unverändert bei 3,84.

Insgesamt sind...