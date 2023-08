CIE Generale D'Optique Essilor: Analysten sehen Kursziel bei 197,37 EUR

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,93% verzeichnen und hat in den letzten fünf Handelstagen insgesamt eine positive Entwicklung von +0,95% erfahren. Die Stimmung am Markt scheint derzeit neutral zu sein.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 197,37 EUR – ein Plus von +11,79% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Von insgesamt 30 Analysten empfehlen aktuell 22 die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Nur sieben Experten positionieren sich mit “Halten” weitgehend neutral. Lediglich ein Experte sieht die Notwendigkeit eines Verkaufs und einer hält sogar einen...