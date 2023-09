CIE Generale D'Optique Essilor: Analysten sehen Kurspotenzial von 12,40%

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor hat am gestrigen Tag ein Plus von 0,52% erzielt. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Entwicklung jedoch nur +0,02%. Die Einschätzung der Bankanalysten hingegen fällt optimistischer aus: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 195,84 EUR und damit um +12,40% über dem aktuellen Niveau.

• Am 11.09.2023 steigt die Aktie um +0,52%

• Das Kursziel beträgt 195,84 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,81

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während weitere sechzehn Experten sie als “Kauf” bewerten. Sieben Experten halten eine neutrale Position (“halten”), während ein Analyst die Aktie zum Verkauf rät und einer sogar sofortigen Verkauf empfiehlt.

Das Guru-Rating verbleibt auf seinem bisherigen Standpunkt “Guru-Rating ALT”. Zusammengefasst haben immer...