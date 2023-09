CIE Generale D'Optique Essilor: Analysten erwarten Kursanstieg auf 195,84 EUR

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor verzeichnete gestern eine leichte Abwärtsbewegung am Finanzmarkt (-1,14%), was zu einem Gesamtrückgang von -0,97% in den letzten fünf Handelstagen führte. Trotzdem sind Bankanalysten der Ansicht, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial von +13,72% bietet.

• CIE Generale D’Optique Essilor: Am 06.09.2023 mit -1,14%

• Das Kursziel beträgt 195,84 EUR

• Guru-Rating liegt bei 3,81

Das durchschnittliche Kursziel für CIE Generale D’Optique Essilor beträgt derzeit 195,84 EUR. Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 16 sie zum Kauf raten (“Kauf”-Rating), bevorzugen sieben Experten eine neutrale Bewertung (“halten”). Einige wenige Analysten sehen die Aktie jedoch kritisch und empfehlen entweder einen Verkauf oder sogar...