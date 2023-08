CIE Generale D'Optique Essilor: Aktienkurs steigt um 1,50% - Kursziel bei €197,37

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei €197,37 und bietet ein Potenzial von +10,78%.

• Am 10.08.2023 stieg der Aktienkurs von CIE Generale D’Optique Essilor um +1,50%

• Mittelfristiges Kursziel laut Bankanalysten: €197,37

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,81

Am gestrigen Handelstag konnte CIE Generale D’Optique Essilor am Finanzmarkt einen Anstieg des Aktienkurses um +1,50% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen – also einer kompletten Woche – stieg er insgesamt um +1,90%. Der Markt zeigt sich aktuell relativ optimistisch.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor beträgt €197,37. Wenn diese Einschätzung zutrifft hätten Investoren ein Potenzial von...