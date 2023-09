CIE Generale D'Optique Essilor: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 195,84 EUR

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen schwachen Trend gezeigt und verlor insgesamt -3,15%. Gestern lag die Kursentwicklung bei -0,86%, was die pessimistische Stimmung am Markt unterstreicht.

Doch nach Meinung der Analysten ist das wahre Potenzial der Aktie noch lange nicht ausgeschöpft. Das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt bei 195,84 EUR und bietet somit ein beachtliches Potenzial von +16,60% für Investoren. Von insgesamt 30 Experten empfehlen 22 einen Kauf oder halten die Aktie zumindest für vielversprechend. Lediglich eine Minderheit von einem Experte hält es sogar für angebracht sie sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Wertung von 3,81 auf einem soliden Niveau.