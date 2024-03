CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Aktie von Essilorluxottica hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,26 Prozent erzielt, was 71,26 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 0 Prozent, wobei Essilorluxottica aktuell 71,26 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite der Essilorluxottica-Aktie beträgt 0,65 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik neutral. Die Dividendenrendite wird durch die Verbindung von Dividende und Aktienkurs bestimmt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt berücksichtigt wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 175,51 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 194,64 EUR deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 183,47 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Essilorluxottica spiegelt vor allem positive Meinungen wider, die in den sozialen Medien diskutiert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Essilorluxottica, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".