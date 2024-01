CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essilorluxottica liegt mit 57,88 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 0,65 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. In diesem Punkt wird die Aktie als neutrales Investment bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Essilorluxottica liegt bei 43,99, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz verzeichnet Essilorluxottica eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Änderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Essilorluxottica in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Basierend auf diesen Kriterien erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.