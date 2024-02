CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Das ist beeindruckend!

Essilorluxottica: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Essilorluxottica wird in Bezug auf verschiedene Kriterien analysiert. In Bezug auf das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 57,88 liegt das Unternehmen auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Die Aktie wird weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 175,51 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 194,64 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 183,47 EUR eine positive Tendenz. Insgesamt erhält Essilorluxottica basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine positive Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Essilorluxottica werden ebenfalls betrachtet. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer positiven Bewertung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einer Ausprägung von 11,92 und einem RSI25 von 27,13 ebenfalls positive Werte, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält Essilorluxottica daher in verschiedenen Bereichen eine positive Bewertung, was Investoren einen positiven Einblick in die aktuelle Lage des Unternehmens gibt.