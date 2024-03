CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der französische Brillenhersteller EssilorLuxottica schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 0,65 Prozentpunkte (0,65 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der EssilorLuxottica-Aktie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der EssilorLuxottica-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 178,49 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 208,7 EUR weicht somit um +16,93 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 191,7 EUR, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +8,87 Prozent liegt. Somit erhält die EssilorLuxottica-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich weist EssilorLuxottica mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 57,88 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) auf. Die Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist somit aus fundamentaler Sicht weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der EssilorLuxottica liegt bei 38,43, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 18 auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die EssilorLuxottica-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

