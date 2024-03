CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Essilorluxottica liegt bei 38,43, was als neutral bewertet wird. Der RSI25 beträgt 18, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionen rund um Essilorluxottica in den sozialen Medien spiegeln überwiegend positive Meinungen wider, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Essilorluxottica mit einer Rendite von 71,26 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt. Auch im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" übertrifft das Unternehmen mit 71,26 Prozent die Durchschnittsrendite um ein Vielfaches, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Essilorluxottica beträgt 0,65 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.