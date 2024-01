CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Ein handfester Grund

Essilorluxottica: Aktuelle Analyse zeigt neutrale Bewertung

Die aktuelle Dividendenrendite von Essilorluxottica liegt bei 0,65 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 0 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als neutrales Investment bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Essilorluxottica bei 174,14 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 184,58 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +6 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 178,27 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Essilorluxottica in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt wird sie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Essilorluxottica mit einer Rendite von 71,26 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite mit 71,26 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.