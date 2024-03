CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und bewertet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI von Essilorluxottica liegt bei 22,56, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 21,75, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Essilorluxottica mit einer Rendite von 71,26 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essilorluxottica liegt mit 57,88 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche von 0. Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Essilorluxottica in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.