CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Essilorluxottica: Aktie erhält "Neutral"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essilorluxottica liegt mit 57,88 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" Branche weist einen Wert von 0 auf. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Anleger-Sentiment: Positiver Trend in sozialen Medien

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Essilorluxottica im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Essilorluxottica, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Technische Analyse: Positive Bewertung aus charttechnischer Sicht

Die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt eine Abweichung von +16,36 Prozent, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +10,08 Prozent eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Dividende: Positive Differenz zum Branchendurchschnitt

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Essilorluxottica aktuell 0, was eine positive Differenz von +0,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ergibt. Daher bekommt Essilorluxottica für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.